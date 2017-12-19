MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI DOLAYISIYLA ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENECEK

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.



Anma etkinlikleri, 21 Aralık sabahı 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Binbaşı Cengiz Doğan’ın Bayrak Radyosu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak.



Ardından saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlenecek. Şehitleri Anma Programı saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.



İLÇELERDE DE ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENECEK



Milli Günleri Kutlama Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla ilk yerel anma töreni Türkeli’nde (Ayvasıl) 22 Aralık Cuma günü saat 09.30’da yapılacak.



Tüm merkezi camilerde 22 Aralık Cuma günü saat 12.20’de Mevlid-i Şerif okunacak.



Aynı gece, GKK tarafından düzenlenecek “Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı” saat 20.00’de YDÜ AKKM’de yer alacak.



Larnaka Şehitleri ise İskele’de 23 Aralık Cumartesi saat 10.00’da anılacak.



Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Pazar günü saat 10.00’da tören düzenlenirken, 25 Aralık Pazartesi ise Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso için 09.00’da anma töreni gerçekleştirilecek.



GİRNE



Girne’de 21 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliğinde tören düzenlenecek.



Burada çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı okunacak, öğrenciler şiirler okuyacak ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir subay konuşma yapacak.



İkinci tören de aynı gün saat 19.00’da Girne Amerikan Koleji’nde düzenlenecek.



“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası Anma Gecesi” saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, ardından şiir okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.



Tören müzik dinletisi, oratoryo ve koro ile sona erecek.



GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’daki tören 21 Aralık Perşembe günü 10.00’da suriçindeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.



Törende şehitler anıtına çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı okunacak.



Şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından şehitler için dua okunacak ve şehitlik ziyaret edilecek.



Atatürk koşulları da 27 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.



LEFKE



Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başlayacak.



Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitlik özel defteri imzalanacak, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.



Tören, şehitleri için dua okunmasıyla sona erecek.



Bölgede, Atatürk koşulları da 27 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.



GÜZELYURT



Güzelyurt ilçesinde 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.



Konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erecek.



İSKELE



İskele’de 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni saat 10.00’da başlayacak.



Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Törende şehitler için dua okunacak.



Larnaka şehitleri ise 23 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak.



Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, konuşma ve şiirlerin ardından şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.