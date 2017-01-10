Muammer’in Acılarla Dolu Hayat Hikayesi



Doğum sırasında yaşanan sorun nedeniyle 15 yıl süreyle yatağa bağlı olarak yaşayan Muammer Bayram isimli talihsiz genç önceki gün sevenlerine veda etti. Muammer Bayram’ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre doğum esnasında oksijensiz kalması nedeni ile yatağa bağlı olarak yaşayan engelli genç önceki sabah 04.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Ailesi Muammer’i hastaneye yetiştirmeye çalışsa da talihsiz genç yolda yaşamını yitirerek 15 yaşında hayata veda etti.Acılarla dolu bir hayat hikayesi olan talihsiz gencin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde “akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen solunum yetmezliğinden” yaşamını yitirdiğini belirlendi. Muammer Bayram, dün öğle namazının ardından kılınan cezane namazına müteakip Gazimağusa’da toprağa verildi.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre bundan 15 yıl önce dünyaya gelen ve ailesinin büyük umutlarla beklediği talihsiz genç Muammer Bayram, doğum esnasında oksijensiz kalması nedeni ile tam 20 gün yoğun bakımda yatmış, Doktorların o zaman “fazla yaşamaz, yaşasa da engelli olarak yaşar” dediği talihsiz genç, tam 15 yıl boyunca yatağa bağlı bir şekilde hayat sürdü.Aslen Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan talihsiz Muammer’in ölümü karşısında yıllardır özel sektörde çalışarak evine ekmek götüren babası Erkan Bayram, annesi Binnaz Bayram ve ablası Derya Bayram acıların en büyüğünü yaşadıDiyalog