Mtg Yönetiminden Bakan Saner’e Ziyaret…

Mağusa Türk Gücü’nün göreve yeni gelen başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’i ziyaret etti.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Mağusa Türk Gücü’nün göreve yeni gelen başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’i ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Koral Bozkurt başkanlığındaki heyet, Bakan Saner’e planladıkları çalışmaları aktardı. Kulüp yöneticileri Mağusalı olan Bakan Saner’e takımın formasını ve flamasını da takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner de konuşmasında, Mağusa Türk Gücü’nün köklü bir geçmişe sahip kulüplerden biri olduğunu ifade etti. Göreve gelen yönetimin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Saner, yeni yönetime başarılı bir dönem geçirmelerini diledi.

Kulübün ihtiyaçlarının karşılanmasının ileride başarılar elde edilmesi için gerekli olduğu dile getiren Saner, Mağusa Türk Gücü’ne her zaman destek olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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