MTG İle Nea Salamina Takımları Barış Ve Spor Organızasyonunda Bır Araya Gelıyor

Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Güney Kıbrıs’tan Nea Salamina Takımı, Stelios Vakfı’nın inisiyatifi ve Monako Prensliği’nin bir kuruluşu olan Barış ve Spor Organizasyonu’nun desteğiyle gelecek yıl Mart ayı sonunda ara bölgede spor ve barış organizasyonu düzenliyor.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonla ilgili olarak, Barış ve Spor Organizasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Pauline Johanet, Uluslararası İlişkiler ve Program Direktörü Irıs Clachoutsicos, Nea Salamina Takımı Asbaşkanı Yannos Hrisostomos, MTG Asbaşkanı Onursal Bozkurt ve takım yöneticileri; Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter görüşmede yaptığı konuşmada, böylesi bir uluslararası boyutlu organizasyon için her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Organizasyonda yer alan Nea Salamina takımına kendisini ziyaret ettiği için teşekkür eden Arter, ilişkilerin bundan sonra daha iyi duruma gelmesi temennisinde bulundu.