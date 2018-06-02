MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

“MS HASTALARINA DERNEĞE ÜYE OLMALI. BİRLİKTE OLURSAK SESİMİZİ DAHA KOLAY DUYURURUZ”

Lefkoşa, 2 Haziran 18: Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği’nin 5’inci olağan genel kurulu yapıldı. Sibel Hançerli yeniden başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) yapılan Genel Kurul sonrasında denetleme ve yönetim kurulları belirlendi.

Buna göre, Başkan Sibel Hançerli, Genel Sekreter İlkay B. Tunalıer, Örgütlenme Sekreteri Recep Hançerli, Eğitim Sekreteri Sevil Hançerli, Sayman Dr. Alsev Tunalıer oldu.

Faal üyeler Zeyno Çilli, yedek üyeler Ali Demiray ve Zehra Şener olarak belirlendi.



Denetleme Kurulu Başkanı Özay Tanözü, üyeler Nazım Ünsan ve Ömer Kuzu, yedek üye ise Pervin Coşan oldu.Genel Kurul’a katılan üyelere teşekkür eden Başkan Hançerli, Kuzey Kıbrıs’ta 300’ün üzerinde MS hastası olduğunu hatırlattı.Derneğin 160 üyesinden 84’ünün MS hastası, 58’inin hasta yakını ve 18’inin fahri üye olduğunu belirten Hançerli, “300’ün üzerinde MS hastasından bahsediyoruz ancak MS, diğer kronik hastalıklar gibi sadece onları değil, ailelerini de etkiliyor. MS hastalarına derneğe üye olmaları konusunda çağrı yapıyoruz. Birlikte olursak sesimizi daha kolay duyururuz” dedi.Açıklamaya göre, genel kurulun bir bölümüne CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de katılarak üyelerle sohbet etti.