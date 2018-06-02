banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu...
Öğrenci yurdunda yangın
ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İş aletlerini çaldı, tutuklandı
İŞ ALETLERİNİ ÇALDI, TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Öğrenci yurdunda yangın
Kapat

MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

“MS HASTALARINA DERNEĞE ÜYE OLMALI. BİRLİKTE OLURSAK SESİMİZİ DAHA KOLAY DUYURURUZ”

MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

“MS HASTALARINA DERNEĞE ÜYE OLMALI. BİRLİKTE OLURSAK SESİMİZİ DAHA KOLAY DUYURURUZ”

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

“MS HASTALARINA DERNEĞE ÜYE OLMALI. BİRLİKTE OLURSAK SESİMİZİ DAHA KOLAY DUYURURUZ”
Lefkoşa, 2 Haziran 18: Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği’nin 5’inci olağan genel kurulu yapıldı. Sibel Hançerli yeniden başkanlığa seçildi. 
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) yapılan Genel Kurul sonrasında denetleme ve yönetim kurulları belirlendi. 
Buna göre,  Başkan Sibel Hançerli, Genel Sekreter İlkay B. Tunalıer, Örgütlenme Sekreteri Recep Hançerli, Eğitim Sekreteri Sevil Hançerli, Sayman Dr. Alsev Tunalıer oldu.
Faal üyeler Zeyno Çilli, yedek üyeler Ali Demiray ve Zehra Şener olarak belirlendi.

banner277
Denetleme Kurulu Başkanı Özay Tanözü, üyeler Nazım Ünsan ve Ömer Kuzu, yedek üye ise Pervin Coşan oldu.
Genel Kurul’a katılan üyelere teşekkür eden Başkan Hançerli, Kuzey Kıbrıs’ta 300’ün üzerinde MS hastası olduğunu hatırlattı. 
Derneğin 160 üyesinden 84’ünün MS hastası, 58’inin hasta yakını ve 18’inin fahri üye olduğunu belirten Hançerli, “300’ün üzerinde MS hastasından bahsediyoruz ancak MS, diğer kronik hastalıklar gibi sadece onları değil, ailelerini de etkiliyor. MS hastalarına derneğe üye olmaları konusunda çağrı yapıyoruz. Birlikte olursak sesimizi daha kolay duyururuz” dedi.
Açıklamaya göre, genel kurulun bir bölümüne CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de katılarak üyelerle sohbet etti. 
 


banner288
Son Güncelleme: 02.06.2018 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Haziran 2018 Pazar Gündemi
3 Haziran 2018 Pazar Gündemi
Adayların Oy Pusulası ve Propaganda Konuşma Sırası Pazartesi Belirlenecek...
Adayların Oy Pusulası ve Propaganda Konuşma Sırası Pazartesi Belirlenecek...
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti.
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti.
CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican ve Ekibi Aydınköy ve Güneşköy’ü Ziyaret Etti!
CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican ve Ekibi Aydınköy ve Güneşköy’ü Ziyaret Etti!
CTP Mağusa İlçe Örgütü, Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü’nü Ziyaret Etti!
CTP Mağusa İlçe Örgütü, Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü’nü Ziyaret Etti!
"Özgürgün: “Güngördü’nün Seçimi Kazanacağından Şüphem Yok”
"Özgürgün: “Güngördü’nün Seçimi Kazanacağından Şüphem Yok”
TDP Yenierenköy Belediye Başkan Adayı Yalkut, Yeni Bir Başlangıç İçin Yola Çıktıklarını Söyledi!
TDP Yenierenköy Belediye Başkan Adayı Yalkut, Yeni Bir Başlangıç İçin Yola Çıktıklarını Söyledi!
UFÜ Yerleştirme ve Burs Sınavı Yapıldı!
UFÜ Yerleştirme ve Burs Sınavı Yapıldı!
Her Daim Dostlar’dan “Mavi Bayrak” Kriterleriyle İlgili Atölye Çalışması!
Her Daim Dostlar’dan “Mavi Bayrak” Kriterleriyle İlgili Atölye Çalışması!
9. Lefke Ceviz Festivali Yarın!
9. Lefke Ceviz Festivali Yarın!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim