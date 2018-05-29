"MS Derneği Sordu... “İş Vermek İçin Bizi Tekerlekli Sandalyede mi Görmek İstiyorsunuz?”

YARIN DÜNYA MS GÜNÜ... MS DERNEĞİ BAŞKANI HANÇERLİ AÇIKLAMA YAPTI

“MS HASTALARINA DEVLETTE İSTİHDAM İMKANI YARATILMALI”

“KUZEY KIBRIS’TA 300’ÜN ÜZERİNDE MS HASTASI VAR… MS, DİĞER KRONİK HASTALIKLAR GİBİ SADECE ONLARI DEĞİL, AİLELERİNİ DE ETKİLİYOR”

Multiple Skleroz (MS) hastalarına, devlette istihdam imkanı verilmediğine, ancak engelli olurlarsa engelli kontenjanından istihdam edilebildiklerine dikkat çekilerek devlette istihdam imkanı yaratılması istendi.

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

MS’in santral sinir sistemini tutan bağışıklık sistemiyle ilintili olduğu kabul edilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Hançerli, hastalığın özellikle kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görüldüğünü kaydetti.

Nedeni tam olarak anlaşılamamış olan MS’in tam bir tedavisi olmamakla birlikte gidişatının tedavilerle büyük oranda yönetilebildiğini belirten Hançerli, Kuzey Kıbrıs’ta MS hastalarına özel bir yasa olmadığına dikkat çekti.

“İŞ VERMEK İÇİN BİZİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE Mİ GÖRMEK İSTİYORSUNUZ?”

Hançerli şunları belirtti:

“MS hastalarına, devlette istihdam imkanı verilmesini istiyoruz. MS hastaları ancak engelli olurlarsa, engelli kontenjanından istihdam edilebiliyor. Ama bu durum hastaları mutsuz eden bir şey çünkü ‘bize iş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz’ diye isyan etmektedirler. MS hastaları verimli oldukları çağda iş imkanı sağlanmasını istiyor.”

Derneğin bir binası olmadığını ve bunun büyük bir sıkıntı yarattığını da kaydeden Sibel Hançerli, geçmiş yıllarda bina konusunda girişimleri olduğunu ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Hançerli, bina konusunda da yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Hançerli, MS hastalarının temel ilaçlarının devlet tarafından karşılandığını ancak bakıma muhtaç, zor durumda olan MS hastaları için evlerinde, devletin karşıladığı sürekli bakıcıların olmasının gerekliliğini de vurguladı.

“300’ÜN ÜZERİNDE MS HASTASI”

Kuzey Kıbrıs’ta 300’ün üzerinde MS hastası olduğunu belirten Hançerli, derneğin 160 üyesinden 84’inin MS hastası, 58’i hasta yakını ve 18’sının fahri üye olduğunu belirtti. “300’ün üzerinde MS hastasından bahsediyoruz ancak MS, diğer kronik hastalıklar gibi sadece onları değil, ailelerini de etkiliyor” diyen Hançerli, MS hastalarına derneğe üye olmaları çağrısı yaptı.

“Birlikte olursak sesimizi daha kolay duyururuz” diyen Hançerli, dernek üyesi MS hastalarının hasta tanıtım kartlarını almak üzere kendileriyle temasa geçilmesini de istedi.

MS DERNEĞİ’NİN GENEL KURULU 2 HAZİRAN CUMARTESİ

Öte yandan Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, derneğin 5. Olağan Genel Kurulu’nun 2 Haziran Cumartesi günü saat 09.30’da KTAMS’ta yapılacağını da duyurdu ve üyeleri genel kurula katılmaya çağırdı.