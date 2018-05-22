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Mozart Oratoryosu’nun dünya prömiyeri İzmir’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın bestelediği “Mozart Oratoryosu’nun” dünya prömiyeri 31 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak.

Mozart Oratoryosu’nun dünya prömiyeri İzmir’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın bestelediği “Mozart Oratoryosu’nun” dünya prömiyeri 31 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak.

22 Mayıs 2018 Salı 14:01
Mozart Oratoryosu’nun dünya prömiyeri İzmir’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın bestelediği “Mozart Oratoryosu’nun” dünya prömiyeri 31 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mozart Akademisi’nin organize ettiği eserin dünya prömiyeri’nde Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkalığı Senfoni Orkestrası’nda solist Soprano Nurdan Küçükekmekçi,  Alto Seda Güç, Tenor Caner Akın,  Bas Tevfik Rodos yer alacak. Oratoryo’ya Mozart Akademi Çoksesli Korosu ve Çocuk Korosu da eşlik edecek.

Eserin dünya prömiyeri Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde yer alacak

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca, Mozart Akademi’nin kendisinden  2015 yılında konusu “Mozart”  ve  ismi “Mozart Operası ” olacak  bir opera bestelemesini talep ettiğini belirtti.

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 17 şiirden oluşan  Oratoryo’yu bestelemeyi nisan ayında tamamladığını kaydeden Şef Ali Hoca şunları dile getirdi:

 “Oratoryo’nun Librettosu için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası  Kıbrıslı Viyolonsel sanatçısı ve Şair Hakan Cem’i önerdim. Hakan Cem’i  önermemdeki neden, Mozart’ın çektiği acıları, sıkıntıları, iç dünyasını şiirlerinde arzuladığım şekilde farklı açılardan yansıtabileceği inancıydı. 2016 yılında Hakan Cem bu teklifi kabul etti ve Librettoyu 2017 Nisan ayında tamamladı”

Hoca, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren oratoryoda 5 solist (soprano, alto, tenor, bas ve çocuk solist), büyük koro, çocuk koro ve orkestra kullandığını, solistlerin anlatıcı durumunda olduğunu, koroların da bunu zenginleştiridğini, çocuk solistin de çocuk Mozart’ın duygularını aktardığını belirtti.

 ‘Ölüm doğmakla başlayacak’ şiiriyle başlayan ve Mozart’ın ‘kahkahalar ormanında sessizlik – çürüyen nabzın resmi çizilecek, ölümün öpüp koklaya emanet ettiği nabız, bedenlerden dökülen ıssız bekleyiş; sarıp sarmalanmış gözyaşları – lacrimosa’ diyerek anlatıldığı ölümü ve ‘değil mi ki yüzünde masum bir çocuk taşır ve kendini ele verir vaktinden önce ölen...’ diyen soprano solo ile oratoryo sona eriyor

Son Güncelleme: 22.05.2018 17:34
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