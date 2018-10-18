Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde motosikletle bisikletin çarpıştığı trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 52 yaşındaki Cuma Durmaz ağır yaralandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre kaza, Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Mohsın Saeed (E-25), yönetimindeki NU 573 plakalı motosikletle önündeki araçları solundan geçerek güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Açık Öğretim Fakültesi kavşağında Meriç Sokak’tan karşıya Atatürk Caddesi’ne geçmek için bisikletiyle Bedrettin Demirel Caddesi’ne giriş yapan Cuma Durmaz’a (E-52) çarpmasıyla gerçekleşti.



Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Cuma Durmaz sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



(YIL/GÜL)