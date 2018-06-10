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Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor
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Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor

Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt adına çok acil kan aranıyor.

Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor

Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt adına çok acil kan aranıyor.

10 Haziran 2018 Pazar 10:55
Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor

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Buğün sabah 03:30 sıralarında yaşanan motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt adına çok acil A – kan aranıyor.

Kan vermek isteyen vatandaşların acilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasatanesi kan bankası bölümüne gitmeleri gerekmektedir.

KAZA NASIL OLMUŞTU

10.06.2018 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Girne-Alsancak çevre anayolunun 6-7’inci kilometreleri arasında, Yazgım KARAKURT (E-28), yönetimindeki motosiklet ile Alsancak istikametine seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve banket dışında bulunan taş duvara çarptıktan sonra yol içerisinde devrilmesi sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir.  Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş olduğu tedavisinden sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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