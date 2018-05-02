Motosiklet ile araç çarpıştı

Dün saat 19:50 sıralarında, Girne -Lefkoşa Anayolu üzeri Ciklos mevkiinde, NK 161 plakalı Hamis Ezer (E-21) yönetimindeki motosikleti ile trafiğe kapalı şerit içerisinde seyrettiği sırada karşı şeritten gelmekte olan Uğurcan Sakal (E-22) yönetimindeki 48 US 606 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Dikkatsizilik sonucu yaşanan kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Ezer, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbamtoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polis soruşturması devam etmektedir.