Motorlu Araçlar (üçüncü Şahıs Sigortası) Yasa Tasarısı İle Yasa Gücünde Kararnameleri Komitede Onaylandı

EKONOMİ MALİYE BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

KOMİTE, GÜNDEMİNDE BULUNAN MOTORLU ARAÇLAR (ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİGORTASI) YASA TASARISI İLE YASA GÜCÜNDE KARARNAMELERİ ONAYLADI

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasa Tasarısı ile bazı yasa gücünde kararnameleri onayladı.

Komite, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün saat 11.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası)Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamlayıp, oy birliği ile kabul etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, şu yasa gücünde kararnameleri ise oy çokluğu ile kabul etti:

“Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25’inci Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre île Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Emeklilik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31 ’inci Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre île Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36’ncı Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Öğretmenler Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53’üncü Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40’ıncı Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24’üncü Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23’üncü Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasımn Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 2 8’inci maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 5. inci Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasımn Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9’uncu Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasının Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Sosyal Güvenlik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110’uncu Maddesinin Uygulanmasının 3 Ay Süre İle Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”

MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ TASARININ GENEL GEREKÇESİ

Motorlu Araçlar Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Değiştirilmiş şekliyle Fasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası uyarınca, bu Yasa amaçları için ısdar edilmiş bir poliçenin, toplu taşıma araçları ve bunun dışında kalan araçlarda tek bir olay sonucu meydana gelen her bir kaza veya zincirleme kazalar için olay başına karşılamakla yükümlü olduğu kişilerin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile ilgili yükümlülüklerin, poliçe maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla azami miktarlarının değiştirilmesi, mal zararları ile ilgili azami miktarların ise günümüz koşullarına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla, Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu, Kuzey Kıbrıs Sigorta Bilgi Merkezi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, komite üyeleri UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI