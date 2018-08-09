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Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde greve gidildi

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne Şubesinde, memur eksikliği gerekçesiyle grev başlattı. Grev bugün ve yarın gerçekleştirilecek

Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde greve gidildi

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne Şubesinde, memur eksikliği gerekçesiyle grev başlattı. Grev bugün ve yarın gerçekleştirilecek

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:18
Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde greve gidildi

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne Şubesinde, memur eksikliği gerekçesiyle grev başlattı. Grev bugün ve yarın gerçekleştirilecek

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları tarafından eylem yerinde okunan basın açıklamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesine bağlı olan Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Gire Şubesinde, yıllardır Girne Gelir ve Vergi Dairesi memurlarının görev yaptığı, Trafik Dairesi Yasası geçici kurallarında Vergi Dairesi memurlarının bu görevleri 28 Şubat 2017’ye kadar yürüteceğinin belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, Girne Gelir ve Vergi Dairesi biriminde memur eksikliği olmasına rağmen bugün ehliyetler biriminde 3, motorlu araçlar biriminde ise 2 Girne Gelir ve Vergi Dairesi memurunun görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Sendikanın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yedi ay önce, Bakanlığın üç memur göndermesi üzerinde mutabakat sağladığı, ancak Bakanlığın sadece bir memur gönderdiği, bunun yanında para sayma makinesi ve numaratör gönderme sözleri verilmesine karşı bunların da yerine getirilmediği iddia edildi.

Girne Gelir ve Vergi Dairesi’nin, personelinin yaz izinlerinden dolayı, Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Gire Şubesinde görevlendirdiği memurlarını geri çağmak zorunda kaldığı, bugün Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Gire Şubesinin bir personel ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, grev nedeninin bu olduğu kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 10:42
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