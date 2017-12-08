Motor hırsızları yakalandı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir apartman altında muhafaza edilen motoru çalan 17 yaşındaki zanlılar N.Y. ve S.D. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Seyit Gözügüzel olayla ilgili bulguları aktardı. Gözügüzel huzurda bulunan zanlılar N.Y. ve S.D.'nin 4 Aralık tarihinde, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi No: 127 adresinde bulunan ve müşteki Neşet Çinko'ya ait 1000 TL değerindeki Suzuki marka motoru çaldıklarını söyledi. Gözügüzel olayın polise bildirilmesi üzerine, bölgede yapılan kamera incelenmesinde, konu motorun zanlılar tarafından çalındığının tespit edilmesi üzerine 7 Aralık tarihinde tutuklandıklarını belirtti. Polis söz konusu motorun ise zanlıların tasarrufunda parçaları sökük olarak bulunduğunu ve emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Seyit Gözügüzel mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispati vücut etmeleri ve her biri için KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.