Motokros finali Dilekkaya’da

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2017-2018 KKTC Motokros Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı, Pazar günü Dilekkaya Motokros Pisti’nde yapılıyor

2017-2018 sezonu motokros şampiyonası, ocak ve şubat aylarında yapılan ilk iki yarışın ardından üçüncü ve son yarış ile bu Pazar devam ediyor. MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılacak yarışın kayıt işlemlerinin bu akşam(13 Nisan 2018 Cuma) 20.00’de tamamlanacağı duyuruldu. Lungo Cafe’nin sponsorluğunu üstlendiği yarış, Güven Sigorta ve Magictouch’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek. Pazar sabahı 10.00’da başlayacak yarışa, sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi yoğun ilginin olması bekleniyor. Yarış sonunda ödül töreni takribi 15.00 civarında yapılacak.