Motodrag’da sezon Tatlısu’da açılıyor

KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası, bu Pazar yapılacak yarış ile başlıyor. Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, Lungo Cafe ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize edilen yarış, Geçitkale-Esentepe-Tatlısu kavşağı, Tatlısu bacağı üzerinde yapılacak.

Bugün (30 Mart 2018 Cuma) kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışta Scooter, Supermoto ve Racing olmak üzere 3 kategori üzerinden toplam 8 farklı sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Güneyden de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. 13.00’de başlayacak yarış, birincilerin belirlenmesinin ardından 17.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.