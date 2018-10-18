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Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek

KOMİTE BAŞKANI UMMANEL.”HEP ACILARLA HATIRLANAN BU KÖYLERDE DÜĞÜN BİLE OLMADI”

Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek

KOMİTE BAŞKANI UMMANEL.”HEP ACILARLA HATIRLANAN BU KÖYLERDE DÜĞÜN BİLE OLMADI”

18 Ekim 2018 Perşembe 14:40
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek

KOMİTE BAŞKANI UMMANEL.”HEP ACILARLA HATIRLANAN BU KÖYLERDE DÜĞÜN BİLE OLMADI”

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği ve Şehitler Muhtarlığı iş birliğinde pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Muratağa meydanında şenlik düzenlenecek.

Hep toplu katliamlarla hatırlanan bu köyde yaşamın olduğunu ve var olunduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar ve kadınlar ön plana çıkarılacak. Şenliğin açılışını da çocuklar yapacak.

Şenlik kapsamında meydanda stantlar kurulacak, halk dansları ve dans gösterileri ile konserler yer alacak. Çocuklar unutulmaya yüz tutumuş eski oyunları oynayacak.  Etkinlikte bir de nostaljik resim sergisi yer alacaak.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve Şenlik Komite Başkanı Erşen Ummanel, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının sadece anma törenleri yapılan ve acıyla hatırlanan bu köylerin yok olmadığını göstermek olduğunu ifade etti.

“ACILARLA HATIRLANDI”

Bu köylerin yaşaması için bu tür etkinliklerin sürüdürülebilir olmasını hedefledikelriin vurgulayan Ummanel, “Düğün bile olmadı, acılarla hatırlandı bu köyler. Sadece anma törenlerinde gelmesin buraya insanlar, bu gibi etkinlikler yapılsın, amacımız bu...” dedi.

Ummanel, bu gurur gününde tüm halkı şenlikte görmek istediklerini kaydetti.

Ummanel, Mormenekşe Kadınlar Birliği olarak iki yıl önce yayımladıkları Geşmişten Günümüze Enginar Yemekleri Kitabı’nı Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde şehit olan kadınlara adadıklarını da sözlerine ekledi.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI  


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