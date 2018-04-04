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MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ KOMİTESİ ARTER’İ ZİYARET ETTİ

MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ KOMİTESİ ARTER’İ ZİYARET ETTİ

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:14
MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ KOMİTESİ ARTER’İ ZİYARET ETTİ
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MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ KOMİTESİ ARTER’İ ZİYARET ETTİ

 Mormenekşe Enginar Festivali Komitesi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 27-29 Nisan tarihlerinde 10’uncusunu düzenleyecekleri Mormenekşe Enginar Festivali’yle ilgili bilgi verdi. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Arter kabulde yaptığı konuşmada, Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin çalışmalarına toplumsal ve sosyal anlamda aktif oldukları için destek verdiklerini ifade ederek, kültürü yaşatmak için düzenlenen festivalin 10’uncu yaşına ulaşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

UMMANEL BİLGİ VERDİ

Aynı zamanda Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı da olan Erşen Ummanel de konuşmasında bu yıl 27-29 Nisan’da 10’uncusunu düzenleyecekleri festivalin özelde Mormenekşe ve enginarı, genelde ise Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmayı amaçladığını ifade etti.

Festival kapsamında bu yıl enginar yemekleri yarışması, enginar dolması film gösterimi, slow food çorba etkinliği ve eko gün gibi etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydeden Ummanel, festivale Türkiye’den Şile Kadınlar Derneği, Yalı Dans Halk Oyunları Derneği, Ankara’dan Raksan Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği’nden konukların da katılacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
İSMAİL ARTERErşen UmmanelMormenekşe Enginar Festivali
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