Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nde Bir İlk

Bir dönem Başkanlık
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul'u ve Devir
Teslim töreni yapıldı.
Eski başkan Hasibe Abatay göreve tekrar talip olmadı diğer dernekler bunu
örnek almalı diyoruz.
Yönetim Kurulu oy birliği kararı ile başkan'lığa Derneğin 3 yıl
Koordinatör'lüğünü yapan Hayriye Tokyay getirildi.
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, yeni yönetim listesi. 1.Hayriye Tokyay
- Başkan 2.Nuray Olcaytuğ-Asbaşkan 3.Hasibe Abatay-Koordinatör-Dışilişkiler
4.İnci Erkanlı-Sekreter 5.Elmas Civisilli-Sayman 6.Nurcan Menekşeli-Sosyal
İşler 7.Zehra Özçürümez-Kültürel İşler 8.İlkay Erdoğuş-Tahsildar 9.Şerife
Öztürk-Kültürel İşler 10.Hürmüse Durmuşoğlu-Sosyal İşler 11.Elvan
Öztemiz-Kültürel İşler 12.Sezal Acaroğlu Karahasan-Sosyal İşler 13.Gülay
Öztürk-Tahsildar 14.Yılşen Ergeç-Tahsildar Denetleme Kurulu. 1.Semra Önder
-Başkan 2.Sultan Muhtaroğlu 3.Arzu Emin Öncül Disiplin Kurulu. 1.Figen
Çağakanlı-Başkan 2.Emine Erkanlı 3.Şerif Oğur Faal üyeler. 1.Gülay Aşar
2.Gönül Eldemir 3.Evrim Demiryaban 4.Hanım Minalay 5.Hediye Sadıkel 6.Şenay
Kadı 7.Ayşe Öztürk 8.Saadet Ertoprak 9.inanç Yak Genç 10.Filiz Nihat
11.Fatma Tekirdağlı 12.Münevver Soyal 13.Gülseren Özekici 14.Tülin Elagöz
15.Hatice Haksever 16.Aliye Muhtaroğlu 17.Gülsen Tilki 18.Hamide Acaroğlu
Gazi Mağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip
Demir'in hazır bulunduğu tören'de dernek üyeleri ve destekçileri hazır
bulundu.