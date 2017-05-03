Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nde Bir İlk

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul'u ve DevirTeslim töreni yapıldı.Eski başkan Hasibe Abatay göreve tekrar talip olmadı diğer dernekler bunuörnek almalı diyoruz.Yönetim Kurulu oy birliği kararı ile başkan'lığa Derneğin 3 yılKoordinatör'lüğünü yapan Hayriye Tokyay getirildi.Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, yeni yönetim listesi. 1.Hayriye Tokyay- Başkan 2.Nuray Olcaytuğ-Asbaşkan 3.Hasibe Abatay-Koordinatör-Dışilişkiler4.İnci Erkanlı-Sekreter 5.Elmas Civisilli-Sayman 6.Nurcan Menekşeli-Sosyalİşler 7.Zehra Özçürümez-Kültürel İşler 8.İlkay Erdoğuş-Tahsildar 9.ŞerifeÖztürk-Kültürel İşler 10.Hürmüse Durmuşoğlu-Sosyal İşler 11.ElvanÖztemiz-Kültürel İşler 12.Sezal Acaroğlu Karahasan-Sosyal İşler 13.GülayÖztürk-Tahsildar 14.Yılşen Ergeç-Tahsildar Denetleme Kurulu. 1.Semra Önder-Başkan 2.Sultan Muhtaroğlu 3.Arzu Emin Öncül Disiplin Kurulu. 1.FigenÇağakanlı-Başkan 2.Emine Erkanlı 3.Şerif Oğur Faal üyeler. 1.Gülay Aşar2.Gönül Eldemir 3.Evrim Demiryaban 4.Hanım Minalay 5.Hediye Sadıkel 6.ŞenayKadı 7.Ayşe Öztürk 8.Saadet Ertoprak 9.inanç Yak Genç 10.Filiz Nihat11.Fatma Tekirdağlı 12.Münevver Soyal 13.Gülseren Özekici 14.Tülin Elagöz15.Hatice Haksever 16.Aliye Muhtaroğlu 17.Gülsen Tilki 18.Hamide AcaroğluGazi Mağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı KatipDemir'in hazır bulunduğu tören'de dernek üyeleri ve destekçileri hazırbulundu.