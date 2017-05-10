Montessori çocukları ve ailelerin mutlu günü

KKTC'de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu eğitimi veren, Lefkoşa, Girne, ODTÜ ve Lapta-Alsancak'ta şubeleri bulunan Kıbrıs Montessori Okulları, geleneksel “Aile Günü” etkinliğinde hafta sonu bir araya geldi.Kıbrıs Montessori Okulları geleneksel “Aile Günü” etkinliği kapsamında doğa yürüyüşünün ardından ailelerin ve çocukların katıldığı branch yapıldı.Etkinlik kapsamında Montessori çocukları aileleri ile birlikte golf sporunu öğrendi.Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün, Montessori eğitiminde ailelerin çocukları ile birlikte etkinliklere katılmasının esas olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Montessori Okulları’nın sık sık “anneler kampı” düzenlediğini kaydetti.“Eğitim, çocuklar ve ailelerin dâhil olduğu bir bütündür” diyen Düzgün, hafta içinde anne ve babaların da katılacağı “Anneler Günü” etkinliğinin yapılacağını söyledi.