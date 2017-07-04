Molozunu döktü gitti
Çevremize karşı bazı duyarsız insanların günden güne arttığını gözlemlediğimiz şu günlerde çevremize karşı duyarlı bir vatandaşımız yeni bir çevreyi önemsemeyip kirleten bir kişinin yaptığı çevre kirliliğini sosyal medya aracılığı ile duyurdu.
Araç plakasının da verildiği paylaşımda polis ve Lapta Belediyesi'ni göreve davet eder gerekli işlemlerin yapılması için vatandaşımızın bu duyurusunu paylaşıyoruz.
MM 819 plakalı beton mikseri artan betonu ulu orta yol kenarındaki araziye boşaltıp gitti.Üstelik bunu yaparken Lâpta Belediyesi'ne ait "Çöp ve moloz dökmek yasaktır"tabelasını yerle bir etti.Belediye'ye ve Çevre Dairesine ihbar niteliğinde duyurulur.