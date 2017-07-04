Molozunu döktü gitti



Çevremize karşı bazı duyarsız insanların günden güne arttığını gözlemlediğimiz şu günlerde çevremize karşı duyarlı bir vatandaşımız yeni bir çevreyi önemsemeyip kirleten bir kişinin yaptığı çevre kirliliğini

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