Mohammed Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlı Karam Mohammed’in evinde yapılan aramada hem MDMA hem de LSD türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, zanlı Karam Mohammed’in ikametgâhında 28 Mart’ta 16.10 ile 16.35 saatleri arasında mahkeme emriyle yapılan aramada evinde bir kutu içinde şeffaf renk poşet içinde foile sarılı iki adet LSD türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 4 adet sigara sarma kâğıdına sarılı yarım gram MDMA türü uyuşturucu toz olduğunu belirterek emare alındığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Döşenci zanlının yüzünde bulunan yaralar ilgili izahat istendiğini ve zanlının 23 Mart’ta karıştığı bir kavga olayında yaralanıp, Acil Servis’e başvurduğunu belirttiğini anlattı. Zanlının beyanı üzerine hastahaneye gidilerek soruşturma yapıldığı belirten polis zanlının acil serviste kaydı bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Murat Döşenci zanlı aleyhine “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yazılı davasını kabul ettiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 2 gün ispati vücut etmesi ve 6 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



