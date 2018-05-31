“Model Anastasiadis tarafından reddedildi”

TOROS, KASULİDES’İN CEP TELEFONU OPERATÖRLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN GERÇELEŞMEMESİNİN NEDENLERİNE YÖNELİK İDDİASINI YANITLADI



“LÜKSEMBURG’TA BULUNAN GSM DAĞITIM MERKEZİNDE BAĞLANTI SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU… MODEL ANASTASİADİS TARAFINDAN REDDEDİLDİ”

CTP Milletvekili, dönemin Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki cep telefonu operatörleri arasında Lüksemburg üzerinden bağlantı kurma çalışmalarının 2015’te Rum Lider Anastasiadis tarafından reddedildiğini, mobil operatörleri arasında işbirliğinin bu nedenle sağlanamadığını açıkladı.

Toros yazılı bir açıklama yaparak, eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulides’in yakın tarihte yaptığı bir röportajda, potansiyel “Güven Artırıcı Önlemler” bağlamında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren mobil telefon operatörleri arasında öngörülen işbirliği modeli hakkındaki iddialarını yanıtladı.



Toros, Kasulides’in öngörülen işbirliği modeli hakkında, “Telefonların birleşeceği konusunda anlaşıldı. Bunun için iki çözüm var. Bir tanesi Türkiye’de bir şirketle anlaşma yapmak, diğeri de Avrupa’da telefon sistemlerini birleştirme çalışması yapan bir şirketle anlaşmak. Kıbrıs Türk tarafı hayır diyor. Kıbrıs Türk tarafı, Cumhuriyetin telekomünikasyon otoritesi ile KKTC telekomünikasyon otoritesi arasında anlaşma yapılmasını istiyor. Bu olamaz. Bu, bir siyasi avantajdır” iddiasında bulunduğunu belirtti.Kıbrıs Türk Ticaret Odası ( KTTO ) Başkanı olduğu 2015 yılında, Rum Ticaret ve Sanayi Odası ( KEBE ) Başkanı ile birlikte mevcut siyasi koşullarda böyle bir işbirliği modelinin ne şekilde olabileceğini belirlemek amacıyla bir dizi istişare toplantıları yaptıklarını anımsatan Toros, bu toplantılara, adanın her iki kesiminde yetkili telekomünikasyon regülatörleri, başsavcılık temsilcileri, Kuzey’de faal olan Telsim Vodafone ve Turkcell ve Güney’de faal olan CYTA, Primetel ve MTN yetkililerinin katıldığını anlattı.Toros, takriben 3 ay süren bu istişareler sonucunda tüm katılımcıların mutabık olduğu bir model geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:“Buna göre, adada faal olan toplam beş operatör, Lüksemburg’ta bulunan GSM dağıtım merkezinde birbirleriyle bağlantı sağlayarak amaçlanan işbirliğini gerçekleştirebileceklerdi. Bu model Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilmesine karşın, ‘yasal engel’ olduğu gerekçesiyle maalesef Anastasiades tarafından reddedilmişti. ‘Mobile Phone Interoperability’ diye adlandırılan söz konusu işbirliği modelinin yürürlüğe girmemesinin gerçek sebebi budur.”