banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101451
ALTIN
189.768
DOLAR
4.5296
STERLİN
6.0108
EURO
5.2836
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Çalıntı haberler yarıda.
Ercan'da amfetamin
ERCAN'DA AMFETAMİN
Dilek 4 yıl hapis yatacak
DİLEK 4 YIL HAPİS YATACAK
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Talihlisini Bekliyor...
400 Bin TL talihlisi ortada...
banner282
Flaş Haber
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Kapat

“Model Anastasiadis tarafından reddedildi”

“Model Anastasiadis tarafından reddedildi”

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:55
“Model Anastasiadis tarafından reddedildi”

TOROS, KASULİDES’İN CEP TELEFONU OPERATÖRLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN GERÇELEŞMEMESİNİN NEDENLERİNE YÖNELİK İDDİASINI YANITLADI
 

“LÜKSEMBURG’TA BULUNAN GSM DAĞITIM MERKEZİNDE BAĞLANTI SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU… MODEL ANASTASİADİS TARAFINDAN REDDEDİLDİ”

CTP Milletvekili, dönemin Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki cep telefonu operatörleri arasında Lüksemburg üzerinden bağlantı kurma çalışmalarının 2015’te Rum Lider Anastasiadis tarafından reddedildiğini, mobil operatörleri arasında işbirliğinin bu nedenle sağlanamadığını açıkladı.
Toros yazılı bir açıklama yaparak, eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulides’in yakın tarihte yaptığı bir röportajda, potansiyel “Güven Artırıcı Önlemler” bağlamında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren mobil telefon operatörleri arasında öngörülen işbirliği modeli hakkındaki iddialarını yanıtladı.

banner277
Toros, Kasulides’in öngörülen işbirliği modeli hakkında, “Telefonların birleşeceği konusunda anlaşıldı. Bunun için iki çözüm var. Bir tanesi Türkiye’de bir şirketle anlaşma yapmak, diğeri de Avrupa’da telefon sistemlerini birleştirme çalışması yapan bir şirketle anlaşmak. Kıbrıs Türk tarafı hayır diyor. Kıbrıs Türk tarafı, Cumhuriyetin telekomünikasyon otoritesi ile KKTC telekomünikasyon otoritesi arasında anlaşma yapılmasını istiyor. Bu olamaz. Bu, bir siyasi avantajdır” iddiasında bulunduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ( KTTO ) Başkanı olduğu 2015 yılında, Rum Ticaret ve Sanayi Odası ( KEBE ) Başkanı ile birlikte mevcut siyasi koşullarda böyle bir işbirliği modelinin ne şekilde olabileceğini belirlemek amacıyla bir dizi istişare toplantıları yaptıklarını anımsatan Toros, bu toplantılara, adanın her iki kesiminde yetkili telekomünikasyon regülatörleri, başsavcılık temsilcileri, Kuzey’de faal olan Telsim Vodafone ve Turkcell ve Güney’de faal olan CYTA, Primetel ve MTN yetkililerinin katıldığını anlattı.
Toros, takriben 3 ay süren bu istişareler sonucunda tüm katılımcıların mutabık olduğu bir model geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Buna göre, adada faal olan toplam beş operatör, Lüksemburg’ta bulunan GSM dağıtım merkezinde birbirleriyle bağlantı sağlayarak amaçlanan işbirliğini gerçekleştirebileceklerdi. Bu model Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilmesine karşın, ‘yasal engel’ olduğu gerekçesiyle maalesef Anastasiades tarafından reddedilmişti. ‘Mobile Phone Interoperability’ diye adlandırılan söz konusu işbirliği modelinin yürürlüğe girmemesinin gerçek sebebi budur.”

Son Güncelleme: 31.05.2018 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman, açık pazardaydı…
Karaman, açık pazardaydı…
Ticaret Odası iftar yemeği verdi
Ticaret Odası iftar yemeği verdi
“Nefesini Özgür Bırak”
“Nefesini Özgür Bırak”
1 TL'ye Lounge hizmeti
1 TL'ye Lounge hizmeti
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde Üç Laboratuvar Kullanıma Girdi.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde Üç Laboratuvar Kullanıma Girdi.
KTTO, Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi’nin Yenilenmesini Üstlendi...
KTTO, Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi’nin Yenilenmesini Üstlendi...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim