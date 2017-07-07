Mobil Telefonlarla İşlenen Suçlar…

Yasa önerisiyle ilgili, Resmi gazetede yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde, Meclis Başkanlığına yazılı görüş ve öneri sunulabiliyor.

Mobil telefonlarla işlenen suçların önüne geçebilmek amacıyla, GSM operatörlerinden faturasız hat alacak abonelerden de kimlik bilgisi istenmesi için yasal çalışma yapılıyor.