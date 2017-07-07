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07 Temmuz 2017 Cuma 11:49

Mobil Telefonlarla İşlenen Suçlar…

Mobil Telefonlarla İşlenen Suçlar…
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GSM OPERATÖRLERİNDEN FATURASIZ HAT ALACAK ABONELERDEN DE KİMLİK BİLGİSİ İSTENECEK

Mobil telefonlarla işlenen suçların önüne geçebilmek amacıyla, GSM operatörlerinden faturasız hat alacak abonelerden de kimlik bilgisi istenmesi için yasal çalışma yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’ne Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi, 28 Haziran tarihli Resmi gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, son dönemde mobil telefonlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık suçlarının arttığına işaret edilerek, gerek faturalı gerekse faturasız hatların kullanımında tüketicilerin kimlik bilgilerinin alınmasının zorunluluğunun doğduğu kaydedildi.

Yasa önerisiyle ilgili, Resmi gazetede yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde, Meclis Başkanlığına yazılı görüş ve öneri sunulabiliyor.

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