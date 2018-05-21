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Mobil Sağlık Hizmeti İle Ağır Engeli Olanlara Evlerinde Sağlık Hizmeti verilecek...

SAĞLIK BAKANI BESİM, ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Mobil Sağlık Hizmeti İle Ağır Engeli Olanlara Evlerinde Sağlık Hizmeti verilecek...

SAĞLIK BAKANI BESİM, ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Mobil Sağlık Hizmeti İle Ağır Engeli Olanlara Evlerinde Sağlık Hizmeti verilecek...

SAĞLIK BAKANI BESİM, ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ


Sağlık Bakanı Filiz  Besim, Kıbrıs Türk  Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.


Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Besim, ziyarette, engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ve Derneğin bakanlıkla işbirliği konularını görüştü.

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Görüşmede,  ağır engeli bulunan kişilere mobil sağlık hizmeti sağlanması konusunda  adım atılması  ve diğer engelli derneklerle irtibata geçilerek konuyla ilgili bilgi verilmesi ele alındı.
Mobil sağlık hizmeti ile ağır engeli bulunan üyelere evlerinde sağlık hizmeti verilecek.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Engelliler Haftası bağlamında Sağlık Bakanlığı olarak bu alanda yıllardır hizmet veren Derneğin öneri ve beklentilerini dinlemek için  ziyaret gerçekleştirdiğini  söyledi. 
Ortopedik Özürlüler Derneği’nin bir dernekten öte ciddi bir sivil toplum örgütü bakış açısı ile ilerlediğini belirten Bakan Besim, Derneğin  çalışmalarını yakından takip ettiğini  kaydetti. 
Besim, Sağlık Bakanlığı olarak “sizlerin yanındayız “ demek için özellikle bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini, ihtiyaç duyulan her noktada yanlarında olduklarını vurguladı. 
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay  Kibrit de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin sağlık alanında yaşadıkları sıkıntıları aktarma fırsatı bulduklarını, kendilerine destek verileceğinden emin olduklarını kaydetti. 
 


Son Güncelleme: 21.05.2018 15:34
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