Mkep: “doğal Değerler Üzerindeki Korumacılık Anlayışı Geliştirilmeli”

Lefkoşa, 29 Mayıs 18 (.): Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP), plansız yapılaşmaya dikkat çekerek, doğal değerler üzerindeki korumacılık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.Platform’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan plansız yapılaşmanın herhangi bir gelişmeyi işaret etmediği vurgulanarak, “Son olarak Mağusa’da süregelen bu zihniyet kentimizdeki yaşamı oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir” denildi.Ekolojik tahribat, çevre kirliliği, kamusal alanların işgali, yasadışı inşaatlar, mahalle aralarındaki çok katlı yapılar ve gittikçe artan trafiğin olumsuzluğun en çok görünen örnekleri olduğu kaydedilen açıklamada, Ayluga Sulak Alanı çevresinde inşaatı başlayan gayrı yasal yapının MKEP’nin mücadelesi sonucunda mühürlenmesinin olumlu olduğu belirtilerek, ekonomik gelişim bahane edilerek çevreci yaklaşımları göz ardı eden zihniyetlerin çağdışı olduğu ifade edildi.(YIL/HA)