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MKEP, Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto etti

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP) , Gazimağusa’da Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olan Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto ederek, burada basın açıklaması yaptı.

MKEP, Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto etti

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP) , Gazimağusa’da Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olan Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto ederek, burada basın açıklaması yaptı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08
MKEP, Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto etti

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP) , Gazimağusa’da Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olan Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto ederek, burada basın açıklaması yaptı.

MKEP’ten konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, yasal mevzuat açık olmasına karşın bölgede dolgu işlemi gerçekleştirildiği, hudutlara taş duvar uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mutlak Koruma Alanı kapsamında olan sulak alanların civarında yapılacak olan herhangi bir yapılaşma için belediyenin, Çevre Koruma Dairesi’nden görüş istemesi gerektiğine dikkat çekilerek, ilgili daireden olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılmamasına rağmen, pazar günü de dahil olmak üzere ısrarla devam eden taş duvar uygulamasının Gazimağusa Belediyesi tarafından derhal durdurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Ayluga Sulak Alanı da dahil olmak üzere sulak alanların korunmasına yönelik akılcı, çağdaş ve özgün yönetim planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Ayluga Sulak Alanı civarındaki özel mülklerin kimseyi mağdur etmeden, devlet arazilerine dahil edilip istimlak edilmeleri için yetkili kurumların çalışmalar başlatması, yapılaşma girişimlerinin önüne geçmek için gereklidir” denildi.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 18:37
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