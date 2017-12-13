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MISS DIAMOND of The WORLD 2017 yarışmasında KKTC GÜZELİ ESİN TERZİOĞLU

MISS DIAMOND of The WORLD 2017 yarışmasında KKTC GÜZELİ ESİN TERZİOĞLU

13 Aralık 2017 Çarşamba 14:55
MISS DIAMOND of The WORLD 2017 yarışmasında KKTC GÜZELİ ESİN TERZİOĞLU
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ÜRCİSTAN'DA   2017  DÜNYA GÜZELLİK YARIŞMASINDA   KKTC  GÜZELİ, 42  ÜLKE  İLE AYNI PODYUMDA.....

Dünya Güzellik Yarışmaları arasında  dikkat çeken ve dünyanın  çeşitli ülkelerinden güzellerin  yer aldığı yarışma  bu yıl Gürcistan'da  Batum da  gerçekleşiyor.

42  ülkenin  güzelleri  Batum'da  toplanmaya başladı...23 Aralık  Cumartesi ,gecesi gerçekleşecek  dünya  güzellik yarışması  finalinde  ülkemizi  Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzellik Kraliçesi Esin TERZİOĞLU temsil edecek.   19 yaşında, üniversite öğrencisi  1.80 mt. boyundaki  kraliçemiz yarışmaya iddialı  hazırlanmakta.

Kraliçe  Esin, İstanbul üzerinden, diğer Avrupalı  güzellerle  birlikte Cuma günü  Batum'a  gidiyor....

Güzellik Yarışmaları  KKTC Ulusal Delegesi  Bülent Günkut '' Dile kolay  30  yılda  80 dünya yarışması  ve  KKTC....Her şey tanınma  ve tanıtma  seferberliğimiz  ve   ülkemiz KKTC  için...Kraliçe   Esin, en iyi  şekilde bu temsiliyet yarışmasını diğer  ülke  güzelleri  arasında yer alarak  yerine  getirecektir...

Ulusal  Kostüm geçişinde  Kıbrıs Türk Kadın giysilerinden  KONAK  kıyafeti  ile yapacağı kostümü  KKTC Başbakanlık  Gençlik Dairesi  tarafından hazırlandı.....Kuzey Kıbrıs  olarak  özgüvenimiz  ve  farkındalığımızla  en iyi Miss Diamond of the World   finali   için Batum da olacağız.Alkışlarımız  Miss North Cyprus  Esin Terzioğlu   için...''

42  ülke güzelinin  katılacağı  Gürcistan-Batum daki  Dünya Güzellik Yarışmasında   Türkiye'yi  de İstanbul'dan  20 yaşında, 1.74 mt. boyundaki  , üniversite  öğrencisi  Bahar  Gençalp  Miss  Turkey  olarak   temsil edecektir.. 

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