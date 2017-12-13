MISS DIAMOND of The WORLD 2017 yarışmasında KKTC GÜZELİ ESİN TERZİOĞLU

ÜRCİSTAN'DA 2017 DÜNYA GÜZELLİK YARIŞMASINDA KKTC GÜZELİ, 42 ÜLKE İLE AYNI PODYUMDA.....

Dünya Güzellik Yarışmaları arasında dikkat çeken ve dünyanın çeşitli ülkelerinden güzellerin yer aldığı yarışma bu yıl Gürcistan'da Batum da gerçekleşiyor.

42 ülkenin güzelleri Batum'da toplanmaya başladı...23 Aralık Cumartesi ,gecesi gerçekleşecek dünya güzellik yarışması finalinde ülkemizi Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzellik Kraliçesi Esin TERZİOĞLU temsil edecek. 19 yaşında, üniversite öğrencisi 1.80 mt. boyundaki kraliçemiz yarışmaya iddialı hazırlanmakta.

Kraliçe Esin, İstanbul üzerinden, diğer Avrupalı güzellerle birlikte Cuma günü Batum'a gidiyor....

Güzellik Yarışmaları KKTC Ulusal Delegesi Bülent Günkut '' Dile kolay 30 yılda 80 dünya yarışması ve KKTC....Her şey tanınma ve tanıtma seferberliğimiz ve ülkemiz KKTC için...Kraliçe Esin, en iyi şekilde bu temsiliyet yarışmasını diğer ülke güzelleri arasında yer alarak yerine getirecektir...

Ulusal Kostüm geçişinde Kıbrıs Türk Kadın giysilerinden KONAK kıyafeti ile yapacağı kostümü KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi tarafından hazırlandı.....Kuzey Kıbrıs olarak özgüvenimiz ve farkındalığımızla en iyi Miss Diamond of the World finali için Batum da olacağız.Alkışlarımız Miss North Cyprus Esin Terzioğlu için...''

42 ülke güzelinin katılacağı Gürcistan-Batum daki Dünya Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi de İstanbul'dan 20 yaşında, 1.74 mt. boyundaki , üniversite öğrencisi Bahar Gençalp Miss Turkey olarak temsil edecektir..