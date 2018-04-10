MISIR'DA BAHAR BAYRAMINDA 16 KİŞİ NİL’DE BOĞULDU

Mısır'da düzenlenen bahar bayramı etkinlikleri kapsamında ülkenin bazı illerinde Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen 16 kişinin boğulduğu belirtildi.



Yerel basında yer alan haberlere göre, Asvan'da Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen ve iyi yüzme bilmeyen bir çocuk ile su kanalına giren bir işçi boğuldu.



Kına ilinde 4 kişi, Sohac'da bir genç, Asyut'ta 4 kişi, Beni Suvefy'te bir kız çocuğu, Menufiyye ve Kalyubiyye'de bir çocuk ve iki genç, İsmailiyye'de de bir gencin boğulması üzerine bu olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.



Mısır'da kadim dönemden bu yana kutlanan bahar bayramında halk, Nil Nehri'nde yıkanma geleneğini sürdürüyor.