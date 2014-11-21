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Miroğlu’nun 9. Ölüm Yıldönümü…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün,  Dr. Salih Miroğlu’nu ölümünün 9. yılında özlem, sevgi ve rahmetle andıklarını belirtti.

Miroğlu’nun 9. Ölüm Yıldönümü…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün,  Dr. Salih Miroğlu’nu ölümünün 9. yılında özlem, sevgi ve rahmetle andıklarını belirtti.

21 Kasım 2014 Cuma 13:00
Miroğlu’nun 9. Ölüm Yıldönümü…
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ÖZGÜRGÜN: “UZLAŞININ, HOŞGÖRÜNÜN SİMGESİ…”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün,  Dr. Salih Miroğlu’nu ölümünün 9. yılında özlem, sevgi ve rahmetle andıklarını belirtti.

Hüseyin Özgürgün, Miroğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Son nefesini çok sevdiği partililerine seslendiği sırada veren Dr. Salih Miroğlu’nun insan ve vatan sevgisiyle dolu yüreği, onun izinden giden gençlerimizin yüreklerinde hep atacaktır” dedi.

Özgürgün, “Kıbrıs Türk siyasetine uzlaşının, hoşgörünün en güzel örneklerini sunarak aramızdan zamansız ayrılan Dr. Salih Miroğlu, başta siyaset, tıp ve çok sevdiği spor camialarında olmak üzere halkımızın benliğinde engin takdirleriyle yaşayacaktır, yaşatılacaktır” diye konuştu.

ÖZGÜR’Ü DE RAHMETLE ANDI

Uzlaşmacı tavır ve diyaloga açık şahsiyetiyle bilinen Miroğlu’nun ölümünün ülke için büyük kayıp olduğunu vurgulayan Özgürgün, inandıkları uğruna yıllarca verdiği mücadeleyle bilinen, farklı düşünenler tarafından da takdirle anılan Kıbrıs Türk siyasetinin ağabeylerinden Özker Özgür’ü de aynı tarihte yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Her iki değerli insanın siyaset ve ülke adına verdikleri hizmetlerin ve önemli çalışmaların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Özgürgün, “İyi ve güzel insanlar Miroğlu ve Özgür’ü en verimli dönemlerinde kaybetmenin üzüntüsü içinde, bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin ÖzgürgünDr. Salih Miroğlu’nu ölümünün 9. Yılında özlemSevgi Ve Rahmetle Andıklarını Belirtti.
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