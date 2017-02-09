MİRA’NIN KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Sahibi tarafından dövülen ve duyarlı bir vatandaşın bakımına verilen köpeğin Girne Belediyesi ekipleri tarafından şiddet gördüğü eve yeniden gönderilmesi tepkiye neden oldu. Konu yeniden yargıya taşındı

Girne’de Öğretmenler Evi bölgesindeki bir dairenin balkonunda, geçtiğimiz aylarda sahibi tarafından dövülen ve Altın Patiler Derneği tarafından alınmasının ardından, duyarlı bir vatandaş tarafından bakımı üstlenilen Mira isimli köpek, dava süresi devam etmesine rağmen Girne Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün şiddet gördüğü eve teslim edildi.

Bu olayın üzerine de hayvan sever vatandaşlar konuyu dün yeniden mahkemeye taşıdı, mahkeme kararının bu gün açıklanacağı belirtildi.

Altın Patiler Derneği avukatları Sevilay İleri ve Ahmet Said Sayın ara emri için dün Girne Kaza Mahkemesi’ne müracaata bulunarak, şiddet gören köpek Mira'nın sahibinden alınıp güvenli bir bakıcıya verilmesini talep etti.

Hayvanseverler, mahkeme koridorlarında destek için toplandı. Türkiye’den 6 bin üzerinde imza toplanarak destek alındığı belirtilirken, olayın Güney Kıbrıs’ta da yankı uyandırdığını ve birçok örgütün destek verdiği ifade edildi.

Sosyal medyada yayınlanan köpeğin şiddet gördüğü görüntülerin, dünyanın birçok yerinden hayvanseveri ayaklandırdığı öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada, deliller incelendi. Kararın bu gün saat 10.00 sıralarında açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: ‘İsmail VOLKAN