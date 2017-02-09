Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 06:12

MİRA’NIN KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

MİRA'NIN KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Sahibi tarafından dövülen ve duyarlı bir vatandaşın bakımına verilen köpeğin Girne Belediyesi ekipleri tarafından şiddet gördüğü eve yeniden gönderilmesi tepkiye neden oldu. Konu yeniden yargıya taşındı

Girne’de Öğretmenler Evi bölgesindeki bir dairenin balkonunda, geçtiğimiz aylarda sahibi tarafından dövülen ve Altın Patiler Derneği tarafından alınmasının ardından, duyarlı bir vatandaş tarafından bakımı üstlenilen Mira isimli köpek, dava süresi devam etmesine rağmen Girne Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün şiddet gördüğü eve teslim edildi.

Bu olayın üzerine de hayvan sever vatandaşlar konuyu dün yeniden mahkemeye taşıdı, mahkeme kararının bu gün açıklanacağı belirtildi.

Altın Patiler Derneği avukatları Sevilay İleri ve Ahmet Said Sayın ara emri için dün Girne Kaza Mahkemesi’ne müracaata bulunarak, şiddet gören köpek Mira'nın sahibinden alınıp güvenli bir bakıcıya verilmesini talep etti.

Hayvanseverler, mahkeme koridorlarında destek için toplandı. Türkiye’den 6 bin üzerinde imza toplanarak destek alındığı belirtilirken, olayın Güney Kıbrıs’ta da yankı uyandırdığını ve birçok örgütün destek verdiği ifade edildi.

Sosyal medyada yayınlanan köpeğin şiddet gördüğü görüntülerin, dünyanın birçok yerinden hayvanseveri ayaklandırdığı öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada, deliller incelendi. Kararın bu gün saat 10.00 sıralarında açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: İsmail VOLKAN

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktoeös Mali Sekreteri Eylem: “hala Sultan İlahiyat Koleji Anayasaya Aykırı Bir Okul” Ktoeös Mali Sekreteri Eylem: “hala Sultan İlahiyat...
Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Komitesi’nden Geçti Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (değişiklik)...
Kktc'deki Kyk Yurtlarında 23 Bin Öğrenci Var Kktc'deki Kyk Yurtlarında 23 Bin Öğrenci Var
Aliye Ummanel’in “kayıp” Oyunu Güney Kıbrıs’ta Sahnelenecek Aliye Ummanel’in “kayıp” Oyunu Güney Kıbrıs’ta...
Devlet Üretme Çiftlikleri, 200 Baş Kuzunun Damızlık Olarak Satılacağını Duyurdu Devlet Üretme Çiftlikleri, 200 Baş Kuzunun Damızlık...
Ydp: “kktc Vatandaşlarına Saldırıların Arttığına Dair Haberler Halkı Korku Ve İnfiale Soktu” Ydp: “kktc Vatandaşlarına Saldırıların Arttığına...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ktoeös Mali Sekreteri Eylem: “hala Sultan...
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Mali Sekreter Selma Eylem, Hala Sultan İlahiyat...

Haberi Oku