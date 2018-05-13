Minik Tuğsan için Salı günü Girne’de ilik arama etkinkliği

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde, uzun süredir lösemin hastalığıyla savaş veren 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için “Belki de sensin, Tuğsan’a ilik arıyoruz” sloganıyla Girne’de yardım kampanyası düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, bu amaçla 15 Mayıs 2018 Salı günü, saat 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi önü, Ramadan Cemil Meydanı’nda yardım kampanyası düzenleneceği belirtildi. Yanak içinden alınacak bir miktar tükürük örneği sayesinde kampanyaya destek olunabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, herkesin böyle durumlarda birlik olması, birbirine destek vermesi gerektiğine işaret ederek, “Birkaç dakikamızı ayırarak minik Tuğsan’a sağlıklı bir yaşam armağan edebiliriz” dedi.

Güngördü, belediye çalışanlarıyla birlikte kampanyaya destek vereceklerini belirterek, tüm bölge halkını kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Tükürük örneği verebilmek için; 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olunmasının yeterli olduğu kaydedildi.



