Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Aralık 2017 Cuma 08:26

MİNİBÜSÜN KAPISINA ÇAKILDI!

Girne’de dün Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen ilginç trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ghulam Mustafa yaralandı

MİNİBÜSÜN KAPISINA ÇAKILDI!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Girne Mahkeme binası önünde dün sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu bir trafik kazası gerçekleşti.

Kaza, Mahkeme binası önünde yolcu indirmek amacıyla duran TMJ 341 plakalı takside yolcu olarak bulunan Yazan Issa’nın dikkatsiz bir şekilde aracın kapısını açması sonucu meydana geldi.



Taburcu edildi

Araçtaki yolcunun dikkatsizce açtığı kapı, o esnada yönetimindeki MH 486 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan Ghulam Mustafa’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti ile birlikte yola devrilen Ghulam Mustafa, olay yerine gelen ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda serçe parmağı kırılan Ghulam Mustafa’nın hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
GirneKazaGhulam MustafaYaralanma
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
70 bin TL zarar var! 70 bin TL zarar var!
Dipkarpaz Sahilinde Ceset! Dipkarpaz Sahilinde Ceset!
Kuyuda Ölü Bulundu Kuyuda Ölü Bulundu
BURCU:"BU TUTUM KIBRISLI TÜRKLERI YOK SAYMAKTIR..." BURCU:"BU TUTUM KIBRISLI TÜRKLERI YOK SAYMAKTIR..."
TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT, CHP HEYETİNİ KABUL ETTİ TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT, CHP HEYETİNİ KABUL...
AKINCI: “TARİHSEL GERÇEKLERE VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DEĞİL” AKINCI: “TARİHSEL GERÇEKLERE VE ULUSLARARASI HUKUKA...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

70 bin TL zarar var!

Haberi Oku