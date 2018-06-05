Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü’nü Kazandı!

BALMAN ÖDÜLE “BARIŞ VE İNSAN HAKLARI ALANINDA ÇOK ÖZEL KATKILARI” NEDENİYLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Mine Balman, Sınırı Aşan Eller (Hands Across the Divide) iki toplumlu ortak kadın örgütü tarafından önerildiği Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü’nü kazandı.

Sınırı Aşan Eller (Hands Across the Divide) adına Magda Zenon ve Sevgül Uludağ tarafından yapılan açıklamaya göre Demokrasi Şimdi (Democracy Today) isimli sivil toplum örgütü tarafından bu yıl yedincisi verilen Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü’ne “barış ve insan hakları alanında çok özel katkıları” nedeniyle Kıbrıs’tan Mine Balman layık görüldü.

Açıklamada “Balman, Kıbrıs’ta verdiği barış mücadelesi ve 2017 yılında Asi Production’da hazırlamış olduğu ‘Birlikte/Together’ isimli belgesel filmin barışa yaptığı katkı nedeniyle bu ödüle layık görüldü. ‘Birlikte’ belgeseli, 1963-64 ve 1974 yıllarındaki çatışmalardan Kıbrıslı Ermeniler’in nasıl etkilenmiş olduğunu anlatan Kıbrıs’ta yapılmış ilk belgesel film olma özelliği taşıyor” denildi.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da 31 Mayıs 2018’de düzenlenen ödül töreni ardından bir gün sonra, Mine Balman’ın hazırladığı “Birlikte/Together” filmi de gösterilerek, izleyicilerle Mine Balman’ın düşüncelerini paylaşması sağlandı. Mine Balman ayrıca “Medyanın gerçeği ortaya çıkarması barışı inşa etmeye yarar sağlar mı?” konulu panelde çatışma bölgelerinde yürütülen sözlü tarih çalışmalarının gerçeğin ortaya çıkması, yüzleşme ve barış inşası konusunda katkıları konusunda da bir sunum gerçekleştirdi.

ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER…

Yedinci Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü ayrıca Burma’dan insan hakları aktivisti Khin Omar’a ve ABD’den foto muhabiri Adriane Ohanesyan’a da verildi.

“Demokrasi Şimdi” ise üç genç kadına özel birer diploma verdi.

Çeçenistan’dan gazeteci Taus Sergainova, “insan hakları ve barış gazeteciliği” nedeniyle bu özel diplomayı alırken, Belçika’dan Catherine Herzog, insan hakları ve barış eğitimi alanında olağanüstü çabaları nedeniyle bu özel diplomaya layık görüldü. Son olarak Ermenistan’dan EVN Report grubu “demokrasi ve insan haklarına kadın gazeteciler olarak katkıları nedeniyle” diploma almaya hak kazandı.

Ödül törenine çeşitli büyükelçiliklerden büyükelçiler de katıldı.

Geçmişte Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Irak, Çeçenistan, Kolombiya, Rusya gibi ülkelerden kadın barış aktivistlerine verilmişti.

Sivil toplum örgütü “Demokrasi Şimdi”, yıllardır Ermeni ve Azeri kadınları bir araya getiren etkinlikler ve çeşitli uluslararası konferanslar düzenliyor.

ÖNERİ GEREKÇESİ…

“Sınırı Aşan Eller” Mine Balman’ı ödüle önerme gerekçelerini de açıkladı.

Mine Balman’ın barış, uzlaşma ve Kıbrıs’ta toplumlar arasında daha iyi anlayış yaratılması için çabalarından ötürü ödül için önerildiği belirtilen açıklamada, “Özellikle 2017 yılında hazırladığı ‘Birlikte/Together’ belgeselinde yaptığı çalışmalar, Kıbrıs’ta son derece hassas ve tabu bir konuyu, 1963 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasındaki iki toplumlu çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Kıbrıslı Ermeniler’in durumunu gündeme getirerek ilk kez yaygın biçimde tartışılmasını sağlamıştır” denildi.

Belgeselin tümüyle gönüllü ve herhangi bir parasal fona başvurmaksızın hazırlandığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Mine Balman, önemli ve etkileyici miktarda sözlü tarih çalışmasıyla, 1963’e kadar aynı mahallelerde ve aynı bölgelerde yaşamış olan hem Kıbrıslı Ermenilerle hem de Kıbrıslı Türklerle röportajlar gerçekleştirmiştir.

Adamızın her iki tarafında da gösterilen bu belgesel, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Rumları uzun süre hatırlanacak gecelerde bir araya getirmiş ve 1963’te neler yaşandığının, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasındaki çatışmayla hiç alakası olmayan Kıbrıslı Ermenilerin 1963’te olanlar nedeniyle doğdukları evleri, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalarak bundan nasıl etkilenmiş olduklarını ortaya koymuş, böylece toplumlarımız arasında daha iyi bir anlayışın gelişmesine ve gizlenmiş dostluk öykülerinin de ortaya çıkmasına olanak yaratmıştır. Böylece bu belgesel, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir düzeyde, toplumlar arasında böylesi açık bir tartışmaya olanak yaratmıştır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde belgesel gösteriminde izleyicilerden pek çok Kıbrıslı Türk, belgeseli gördükten sonra ayağa kalkıp 63’te Kıbrıslı Ermeniler’in yaşamış oldukları trajediden ötürü onlardan özür dilemişlerdi – bu da Kıbrıslı Türk toplumunda ilk kez oluyordu. Daha önce de Mine Balman ‘özür diliyorum’ diye açık bir mektup yayınlamıştı.

Genç yaşına karşın Mine Balman, böylesi bir belgesel yaratma cesareti göstermiştir ancak onu “Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü”ne göstermemizin tek nedeni bu değildir. Barış ve uzlaşma için duruşu ve genel olarak tüm aktiviteleri bizlere onun bu çabalarının takdir edilmesini ve tanınmasını gerektiren genç bir kadın lider olduğunu göstermektedir”