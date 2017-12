MINDIKOĞLU: “BU İNSANLAR, TEK BİR PARTİNİN İSTİHDAM ETTİĞİ İNSANLAR DEĞİL, MAALESEF HER DÖNEMDEN MAĞDURİYET VAR”

GEÇİCİ MEMURLAR, KADROLANMALARINI ÖNGÖREN YASA ÖNERİLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ NEDENİYLE BUGÜN MECLİS ÖNÜNDE YAKLAŞIK 3 SAAT GEÇİRDİİLGİLİ YASA ÖNERİLERİNİN MECLİSTEN GEÇTİĞİ HABERİ ALKIŞLARLA KARŞILANDIMINDIKOĞLU: “BAZI VEKİLLER BU YAPIDA PAYLARI YOKMUŞ GİBİ KONUŞMA YAPTI, BU TAVIR BİZİ ÜZDÜ”Geçici memurlar, kadrolanmalarını öngören yasa önerilerinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmesi nedeniyle bugün Meclis önünde yaklaşık 3 saat geçirdi.Geçici memurlar, ilgili yasa önerilerinin meclisten geçtiği haberini alkışlarla karşıladı.Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) önderliğinde, Meclis önüne gelen 200’e yakın geçici personele bazı sendikalar da destek verdi.Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun yanı sıra bazı sendika başkanları yasa önerilerinin görüşmesini Genel Kurul salonundan izledi.Hükümet kanadından bazı vekillerle, bazı bağımsız milletvekilleri de Meclis önünde bekleyen geçici memurların yanına gelerek bir süre sohbet etti.Geçici memurların bir kısmı görüşmeyi Genel Kurul’da, bir kısmı da mikrofona bağlanan telefon aracılığıyla dışarıda izledi.Kamuda görev yapan bin 16 geçici statüdeki memurun kadrolanmasıyla ilgili düzenlemeler içeren üç yasa önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda onaylandığı bilgisini Meclis önünde bekleyenlere Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu açıkladı.Mındıkoğlu, “Herkes bu konuya bardağın boş tarafından baktı. Biz dolu tarafından baktık. Bakmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.Kağan Mındıkoğlu, “Bazı vekiller bu yapıda payları yokmuş gibi konuşma yaptı, bu tavır bizi üzdü. Bu insanlar, tek bir partinin istihdam ettiği insanlar değil, maalesef her dönemden mağduriyet vardır” ifadelerine de yer verdi.SENDİKA BAŞKANLARI KONUŞMA YAPTIBu arada Genel Kurul başlamadan önce bazı sendika başkanları kalabalığa seslendi.Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, yasa konusunda 8 aydır mücadele verdiklerini ifade ederek, son 1 haftadır bazı insanların daire daire dolaştığını ve mücadeleyi kırmak için her yolu denediğini kaydetti.Mındıkoğlu, bu süreçte şahsına sözlü saldırıda da bulunulduğunu söyledi.Kağan Mındıkoğlu, “Bizi yıldıramadılar. Yasamıza sahip çıktık. Buraya güle oynaya geldik. Buradan güle oynaya, kadromuzla gideceğiz” dedi.SOYSAN: “HÜKÜMETLER ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR”Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, Tel-Sen ve Türk-Sen ailesi olarak her zaman ekmek kavgası verenlerin, çalışma barışı ve kamu yararı gözetenlerin mücadelesine destek verdiklerini belirtti.Geçici memurların teşkilat şemalarında belirtilen asli görevlerin dışında, kilit noktalarda çalıştırıldıklarını kaydeden, bu konuda insanlara baskı yapıldığını da savunan Soysan, “Hükümetler Anayasal suç işliyor” dedi.ÇALUDA: “KİMSEYİ ŞU PARTİLİ, BU PARTİLİ DİYE SUÇLAMAYIN. HERKES BU DEVLETİN EVLADI”Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, kamuya her dönem geçici istihdamı yapıldığını kaydederek, “Kimseyi ‘şu partili, bu partili’ diye suçlamayın. Herkes bu devletin evladı" dedi.Çaluda, Hür-İş olarak geçici memurların kadrolanmasına destek verdiklerini belirtti.DİLEK: "MEMUR-SEN, BU KONUDA BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Sami Dilek, "Siyasiler gelip geçiyor, kamudaki bu kaosun düzene girmesi için hiçbir adım atılmıyor" dedi.Dilek, Memur-Sen'in bu durumun ortadan kalkması için büyük mücadele verdiğini kaydederek, Kamu-İş olarak desteklerini iletti.ATAN: "KAMU-SEN OLARAK YANINIZDAYIZ"Kıbrıs Türk Kamu Görevliler Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, geçici memurlarla ilgili sürekli popülizm yapıldığını söyleyerek, "Bu insanların geleceği siyasilerin iki dudağı arasında" dedi.Atan, kamuya artık geçici personel istihdam edilmediğini bu nedenle daha önce istihdam edilenlere iş güvencesi sağlanması gerektiğini belirterek, "Kamu-Sen olarak yanınızdayız" ifadesine yer verdi.MECLİS ÖNÜNDE BEKLEYENLERE HABERİ MINDIKOĞLU VERDİİlgili yasa önerilerinin Genel Kurul'daki görüşmesinin tamamlanmasının ardından Memur-Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu, geçici memurların yanına gelerek, yasaların oy çokluğuyla geçtiğini açıkladı.Mındıkoğlu, "Herkes bu konuya bardağın boş tarafından baktı. Biz dolu tarafından baktık. Bakmaya devam edeceğiz. 'Anayasadan döner, o olur, bu olur deniyor. Biz Nasrettin Hoca gibi testiler kırılmadan çocuğa tokat atma taraftarı değiliz" şeklinde konuştu. Mındıkoğlu, yasanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önüne gideceğini de ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanının toplumun büyük kısmını ilgilendiren konuya kucaklayıcı yaklaşacağına inanıyoruz. Yasamız mahkemeye götürülse de yasal zemininin sağlam olduğunu düşünüyoruz" dedi.Kağan Mındıkoğlu, eğer gerekirse Cumhurbaşkanı Akıncı ile istişarelerde bulanacaklarını söyledi.Mındıkoğlu, "Bazı vekiller bu yapıda payları yokmuş gibi konuşma yaptı, bu tavır bizi üzdü. Bu insanlar, tek bir partinin istihdam ettiği insanlar değil, maalesef her dönemden mağduriyet vardır" dedi.Mındıkoğlu'nun açıklamasının ardından Meclis önündeki geçici memurlar dağıldı.