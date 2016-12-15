Minareye Yıldırım Düştü



Soğuk hava Güney Kıbrıs’ta dün Troodos’taki kar yağışı, düşük sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlarla devam etti.Mandria, Amiandos ve Kyperounda’daki okullar kar nedeniyle kapalı kaldı.Lefkoşa ilçesindeki Peristerona’da, Salı gecesi meydana gelen fırtına ve yıldırımlar sonucu köy camii ve minaresi ile yakınlardaki bazı evler büyük hasar gördü.Köyün muhtarı Michalakis Fotiou, 19. Yüzyıldan kalma caminin bakım altına alınması nedeniyle Eski Eserler Birimini bilgilendirdiklerini ve restorasyon çalışmaları başlatıldığını söyledi.Peristerona camii, aynı köyde bulunan Aziz Barnabas ve Ilarionas Kilisesi ile birlikte, eski 5 Kıbrıs Lirası banknotunda da tasvir edilmişti.Lefkoşa’da ağaçlar devrildiLefkoşa’da güçlü rüzgarlar ağaç dallarının düşmesine ve Mağusa Kapısı yakınlarında bir ağacın kökten sökülmesine neden oldu.Dağlık bölgelerdeki kar yağışı dün gün boyu devam ederken, sıcaklık 7 dereceye kadar düştü. Kıbrıs Rum Meteoroloji Kurumu kar fırtınaları konusunda da hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yavaş yavaş iç bölgelerde 10, kıyı bölgelerinde 12 dereceye kadar artacak.