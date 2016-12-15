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15 Aralık 2016 Perşembe 09:02

Minareye Yıldırım Düştü

Minareye Yıldırım Düştü
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Minareye Yıldırım Düştü
Kıbrıs’ı etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Güney’de zarara neden oldu. Zarardan bir süre önce restore edilen Peristerona Camii de nasibini aldı

Soğuk hava Güney Kıbrıs’ta dün Troodos’taki kar yağışı, düşük sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlarla devam etti.

Mandria, Amiandos ve Kyperounda’daki okullar kar nedeniyle kapalı kaldı.

Lefkoşa ilçesindeki Peristerona’da, Salı gecesi meydana gelen fırtına ve yıldırımlar sonucu köy camii ve minaresi ile yakınlardaki bazı evler büyük hasar gördü.


Köyün muhtarı Michalakis Fotiou, 19. Yüzyıldan kalma caminin bakım altına alınması nedeniyle Eski Eserler Birimini bilgilendirdiklerini ve restorasyon çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Peristerona camii, aynı köyde bulunan Aziz Barnabas ve Ilarionas Kilisesi ile birlikte, eski 5 Kıbrıs Lirası banknotunda da tasvir edilmişti.
Lefkoşa’da ağaçlar devrildi

Lefkoşa’da güçlü rüzgarlar ağaç dallarının düşmesine ve Mağusa Kapısı yakınlarında bir ağacın kökten sökülmesine neden oldu.

Dağlık bölgelerdeki kar yağışı dün gün boyu devam ederken, sıcaklık 7 dereceye kadar düştü. Kıbrıs Rum Meteoroloji Kurumu kar fırtınaları konusunda da hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yavaş yavaş iç bölgelerde 10, kıyı bölgelerinde 12 dereceye kadar artacak.


 
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