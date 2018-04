Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları Kitabı Yayınlandı

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları (Architecture, City and Human Rights) başlıklı yeni kitaplarını yayınladılar. İngilizce dilinde yayınlanan bu kitap, daha önce Antalya Mimarlar Odası tarafından yayınlanan ve yazarlar tarafından kaleme alınan Mimarlık, Mekan, Kent, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları başlıklı kitabın genişletilmiş ve güncellenmiş İngilizce tercümesidir. Kitapta genel anlamda kent ve mimarlığın insan haklarıyla ilgisi tartışılmakta, mevcut durum eleştirisi yanı sıra ilerici öneriler sunulmaktadır. Kitap Doç Dr. Hossein Sadri tarafından yazılmış olan "Mimarlık, Mekan ve İnsan Hakları" (Architecture, Space and Human Rights) ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri tarafından yazılmış olan Kent, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları (City, Urban Transformation and Human Rights) başlıklı iki bölümden oluşmaktadır. Kitap basılı ve elektronik olarak iki formatta da yayınlanmış ve kitap satış sitesinden temin edilebilmektedir.