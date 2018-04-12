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“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.

“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 17:03
“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.
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“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.

2017-2018 Akademik Yılı’nda; New York Üniversitesi’ne misafir öğretim üyesi olarak davet edilen, halen akademik çalışmalarını ABD’de sürdüren Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri’nin “Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” (Architecture, City and Human Rights) adıyla ortaklaşa yayınladıkları yeni kitap çalışması övgüyle karşılandı.

İngilizce olarak kaleme alınarak, yayınlanan kitap; daha önce Antalya Mimarlar Odası tarafından yayınlanan “Mimarlık, Mekan, Kent, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları” başlıklı kitabın genişletilmiş ve güncellenmiş İngilizce tercümesi olarak raflardaki yerini aldı.

Genel anlamda kent ve mimarlığın, insan hakları ile ilgisinin tartışıldığı ve mevcut durum eleştirisi ile birlikte, ilerici önerilerin sunulduğu çalışma; Doç Dr. Hossein Sadri tarafından yazılmış olan "Mimarlık, Mekan ve İnsan Hakları" (Architecture, Space and Human Rights) ile Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri tarafından yazılmış olan “Kent, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları” (City, Urban Transformation and Human Rights) başlıklı iki bölümden oluşmuş halde, basılı ve elektronik olarak iki formatta yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
Senem ZeybekoğluGirne Amerikan üniversitesi
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