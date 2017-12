Milyarda Bir Umut İçin

MİLYARDA BİR UMUT İÇİN



Geçirdiği trafik kazasından sonra her iki gözünü de kaybeden Murat Dilmen önce hayata küsse de ailesi için yeniden hayata tutundu. Eğitim alıp iyi bir masör olan Dilmen, milyarda bir ihtimal dahi varsa Kıbrıs’a gelip çalışmayı istediğini söyledi ve sesinin duyurulması için yardım talep ettiTürkiye-Antalya’da yaşayan ve Kıbrıs’a gelip çalışmayı isteyen görme engelli Murat Dilmen, Star Kıbrıs’a ulaşarak sesinin duyurulabilmesi için yardım talep etti. Hayat hikayesini anlatan, başarılı bir esnafken geçirdiği kaza nedeniyle gözlerini kaybettiğini ve kabus dolu yılların böylelikle başladığını dile getiren Dilmen, “Gözlerimi kaybettikten sonra masaj eğitimi aldım. Ağrı giderici masaj başta olmak üzere birçok alanda eğitim aldım. Kıbrıs’ta iş imkanı doğarsa gelmek istiyorum. Biliyorum. Orada iş bulmam çok küçük bir ihtimal ama milyarda bir umut için sesimi duyurmak istiyorum” dedi.Antalya’da yaşayan Murat Dilmen, başarılı bir esnaftı. Evli ve dört çocuk babası olan Dilmen, hayatının en verimli çağlarını yaşıyordu. İşlerini büyüten, daha büyük yatırımlar yapmaya hazırlanan Dilmen’in büyük hayalleri vardı. Şimdi 50 yaşında olan Dilmen, 15 yıl önce yani 35 yaşındayken kaderini değiştirecek bir kaza yaşadı. Antalya’dan Ankara’ya iş için giden Dilmen, yolda meydana gelen trafik kazasında hem ağır yaralanarak günlerce hastanede kaldı hem de kaza nedeniyle her iki gözünü kaybetti.İşte Dilmen için kabus dolu günler o zaman başladı. İki çocuğu daha 10-15 yaşlarında olan Dilmen’nin eşi de ev hanımıydı. Dilmen, gözlerini kaybettikten sonra işlerini de kaybetmeye başladı. Tüm işleri sekteye uğrayan Dilmen, sakatlığının verdiği etkiyle yaşamına son vermek istedi. Ancak geride gözü yaşlı 4 çocuk ve eş bırakacak olması Dilmen’i kararından döndüren tek etken oldu.Hayata küsen, eve kapanan Murat Dilmen, bir arkadaşının tavsiyesiyle masörlük eğitimi almaya başladı. Görme engelliler arasında en fazla icra edilen mesleği öğrenmeye karar veren Dilmen, iki yıl çeşitli yerlerde ağrı giderici olmak üzere birçok alanla ilgili masaj eğitimi aldı. Dilmen, körler alfabesini öğrendi, gözleri görmeden hayatına devam etmenin yollarını aradı.Tam 15 yıldır görme engelli olan Dilmen, eğitimli bir masör olsa da her zaman iş bulmakta sıkıntı yaşadı. Star Kıbrıs’ı telefonla arayarak yaşadıklarını anlatan Dilmen şunları söyledi: “Çok iyi bir hayatım varken bir kaza her şeyi altüst etti. Önce hayata küstüm ama ailem için ayakta kalmaya karar verdim. Eğitimler alıp iyi bir masör oldum. Ancak sağlam insanların dahi iş bulmakta zorlandığı günümüzde engellerin şansı çok az. Gazeteniz aracılığıyla sesimi duyurmak istiyorum. Antalya’da yaşıyorum ve iş imkanı olursa Kıbrıs’a gelebilirim. Orada büyük oteller olduğunu biliyorum ve iş bulmayı umuyorum.” Dilmen, umduğu şeyin küçük bir ihtimal olduğunun farkında olduğunu ifade ederek, “Biliyorum. Orada iş bulmam çok küçük bir ihtimal ama milyarda bir umut için sesimi duyurmak istiyorum” dedi. Dilmen, engelli olmanın güçlüklerine de değinerek, sosyal hayatta çalışma hayatında birçok güçlükler karşılaştıklarını, devletlerin engelli vatandaşları koruyacak ve istihdamını sağlayacak geniş önlemler alması gerektiğini sözlerine ekledi.Star Kıbrıs