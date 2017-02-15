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15 Şubat 2017 Çarşamba 16:43

Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Eleştiri
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Milliyetçi Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis dışında kalan siyasi parti temsilcileriyle bugün bilgi alışverişinde bulunduğu toplantıya, görmezden gelinerek davet edilmediklerini açıkladı.

MDP, konuyla ilgili açıklamasında, her platformda çoğulcu demokrasiyi savunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yine Kıbrıs Türk milliyetçilerini yok saydığını ve o masada bulunup bilgi almasına ve görüşlerini ifade etmesine olanak vermediğini savundu.

Açıklama, şöyle devam etti:
“Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bunun basit bir protokol hatası ya da unutkanlık olmadığını düşünüyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu hatırlatıyoruz. Kıbrıs Türk milliyetçilerini yok saysanız da görmezden gelmeye çalışsanız da dün varoluş mücadelesinde olduğumuz gibi bugün de yok olmamamız için her türlü mücadeleye devam edeceğiz”

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