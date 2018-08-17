Milliyetçi Demokrasi Partisi: “Sağlık Emekçilerine Dokunmayın”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Sağlık ve Maliye bakanlıklarının, ekonomik tedbir kisvesi altında sağlık personeline ödenen ek mesai kat sayısını aşağıya çekmek için çalışma başlattığını iddia ederek, bu çalışmayı yersiz bulduğunu açıkladı.

MDP Genel Başkan Yardımcısı Nevin Şimşek yaptığı açıklamada, nöbet döneminde 36 saat çalışmak zorunda kalan sağlık emekçilerinin, “on call” ile birleştirildiğinde bazen 48 saat kesintisiz hizmet vermek durumunda kaldığına işaret ederek, sağlık emekçilerinin üvey evlat muamelesi görmesinin sosyal devlet anlayışı ve eşitlik ilkesiyle ters düştüğünü belirtti.

Şimşek, 36 saat kesintisiz görev yapan özellikle bir ameliyathane, anestezi, 112 veya bir yoğun bakım hemşiresinin fiziki ve mental yorgunluğu insani sınırları zorlar noktada olduğunu kaydetti. Şimşek, “Polis ve askerimize uygulanan yıpranma haklarından faydalanamayan, doktorlara tanınan özlük haklarının onda birine bile sahip olamayan sağlık emekçilerimizin durumu her geçen gün daha kötüye doğru gitmektedir” ifadesini kullandı.

Eksik kadro ve tüm imkansızlıklara rağmen iyi niyetli ve gönülden bir şekilde işlerini yapmaya çalışan sağlık emekçilerinin hak ettiği muamelenin bu olmadığını dile getiren Şimşek, hiç kimsenin kendi keyfi kararıyla nöbete kalmadığını belirtti.

Şimşek, “Hastanelerdeki kadro eksiklikleri nedeni ile çalışanlar nöbete kalmakta ve bunun karşılığında da ek mesai almaktadır. İstihdam yaratmayı beceremeyen hükümet, bir yandan da ek mesai kat sayılarını düşürme yoluna giderse, hastanelerimizde ek mesaiye kalacak sağlık emekçisi kalmayacak ve bu da çok vahim sonuçlara yol açacaktır” dedi.

Şimşek, halkçı ve emekçi dostu söylemler ile kurulan ancak devlet kaynaklarını hoyratça kullanma alışkanlığını sürdüren 4’lü hükümetin kuzu postunda tilki olduğunu savunarak, hükümete, elini sağlık emekçilerinin cebinden çekmesi çağrısı yaptı.

