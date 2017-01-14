“MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ” ADIYLA YENİ BİR PARTİ KURULDUĞU AÇIKLANDI

“Milliyetçi Demokrasi Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kurulduğu açıklandı.Genel Başkan Mustafa Yeniada imzasıyla yapılan açıklamada, partinin dün İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vererek siyasi kimliğine kavuştuğu ve ülke siyasi hayatına katıldığı belirtildi.“Milliyetçi Demokrasi Hareketi olarak bir yıldır siyasi ve kültürel konularda Kıbrıs Türk halkını bilgilendirmek, aydınlatmak var olan sorunlara çözüm yolları önermek üzere toplum menfaatine çalışan hareketin”, siyasi partiye dönüştüğü kaydedilen açıklamada, halk, “milli ve manevi değerlerde hareket etmeye, adaletle yarışa, ekonomide refaha, birliğe, kardeşliğe ve ülke geleceğini kurtarmaya” davet edildi.