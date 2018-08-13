Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları, Okul Yurt Harçları Ve Ev Kiralarının Tl Olmasını Talep Etti

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları Başkanı Zafer Sarıaltın, Türkiye’den gelen öğrencilere okul ve yurt harçları ile ev kiralarının Türk Lirası olması talebinde bulundu.



Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları Başkanı Zafer Sarıaltın, Türkiye’den gelen öğrencilere okul ve yurt harçları ile ev kiralarının Türk Lirası olması talebinde bulundu.

Sarıaltın yaptığı yazılı açıklamada, ülke ekonomisinde son günlerde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, KKTC’ye üniversite eğitimi için tercih döneminin bitmek üzere olduğunu ve kayıt döneminin başlayacağını anımsattı.

Sarıaltın, döviz konusunda hükümetten gereğini yapmasını istedi.

(TUĞ/ÖK)

