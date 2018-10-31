Milli İradeye Saygı Platformu Bünyesindeki Bazı Esnaf Ve Kuruluşların İndirim Yaptığı Açıklandı





Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Milli İradeye Saygı Platformu bünyesindeki bazı esnaf ve kuruluşların indirim yaptığı açıklandı.KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Vatanımı Seviyorum İnsanımı Seviyorum’’ denilerek, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla % 10 indirim yapılmaya başlandığını belirtti.Sancar, “vatan ve millet sevgimizi ortaya koyma adına dar boğazdan geçtiğimiz şu elim günlerde ülkemizde bulunan bütün kurum ve kuruluşların % 10 indirim yapmasını arzulamaktayım” diyerek, indirim yapanların vatanseverliğini kutlayıp şükranlarını sundu.(HA)