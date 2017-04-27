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27 Nisan 2017 Perşembe 14:10

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Sancar, Bulut’un Açıklamalarını Kınadı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un KKTC ile ilgili açıklamalarını kınadı.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Sancar, Bulut'un Açıklamalarını Kınadı
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Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un KKTC ile ilgili açıklamalarını kınadı.

Yazılı bir açıklama yapan Sancar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin KKTC’yi güçlü bir şekilde tanıması ve tanıtması gerektiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin, Rum esareti altında kalmadığını kaydeden Sancar, “Türkiye Cumhuriyeti ile iki devlet tek millet olma desturuyla yola çıkmış olmanın gururunu ve onurunu ilelebet taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/ÖK)

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