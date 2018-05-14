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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Taşımacılık Komisyonu Toplandı

TOPLANTIDA ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ SORUNLAR ELE ALINDI

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Taşımacılık Komisyonu Toplandı

TOPLANTIDA ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ SORUNLAR ELE ALINDI

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Taşımacılık Komisyonu Toplandı

TOPLANTIDA ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ SORUNLAR ELE ALINDI

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Taşımacılık Komisyonu öğrenci taşımacılığıyla ilgili sorunlara çözüm üretmek ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla toplandı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık’ta gerçekleştirilen toplantıda Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan, Trafik Dairesi İzin Kurulu Başkanı Nazmiye Çelebi, Lefkoşa Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Araç Muayene Şube Amiri Hasan Güvensoy ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ile birlikte bakanlığa bağlı daire yetkilileri ve Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi yetkilileri hazır bulundu.
Toplantıda öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlar değerlendirildi ve bu yıl yaşanan sorunların gelecek senelerde yaşanmaması için taşımacılık tüzüğünde değişiklik yapılması kararı alındı.
Komisyon toplantısında ayrıca taşımacılık ile ilgili bakanlığa gelen dilekçe ve talepler de görüşülerek paydaşlardan konular ile ilgili çözüm önerileri alındı.
(ÖZ//ŞEB)FOTOĞRAFLI


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