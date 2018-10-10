Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’nda Atamalar…

EĞİTİMDE MÜSTEŞARLIĞA BURHAN, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BURGAÇ ATANDI





Lefkoşa, 10 Ekim 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bürokratlarında bazı değişiklikler oldu.Müsteşar Asım İdris’in yerine Mehmet Burhan, Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise Kemal Burgaç atandı.Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, 28 Şubat 2018’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan Asım İdris, 1 Ekim itibarıyla 6 Temmuz 2018’de bu bakanlıkta özel kalem müdürü mevkiine atanan Mehmet Burhan ise 8 Ekim itibarıyla görevden alındı.Burhan, aynı gün bakanlık müsteşarlığına atanırken, Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise 9 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere Kemal Burgaç getirildi.Müsteşar Asım İdris, bu görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.(GÜL)