Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Da Saatler Değişti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08:00 - 12:40; okul öncesi (4-5 yaş) 08:00-12:00; ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri 14:00-16:10 olarak düzenlendi.

Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 7:55 - 13.05, pazartesi öğleden sonraları da 14.00 – 16.00 olarak belirlendi.

Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul tarafından belirlenen ders başlangıç ve bitiş saatlerinin 16 Şubat -16 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı da kaydedildi.

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