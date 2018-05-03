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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı İdris, Konuk Öğrencileri Kabul Etti

İDRİS: “ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARINA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı İdris, Konuk Öğrencileri Kabul Etti

İDRİS: “ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARINA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:46
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı İdris, Konuk Öğrencileri Kabul Etti

İDRİS: “ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARINA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Türkiye’nin Çanakkale ilinden Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu’nun davetiyle ülkeye gelen konuk öğrenci ve eğitimcileri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü İbrahim Engel, ilk kez KKTC’ye geldiklerini ve burada gördükleri misafirperverlikten etkilendiklerini söyledi. 

Engel, “Çocuklar ve biz eğitimciler için buradaki izlenimlerimiz bir ömür boyu sürecek. Burada olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp da kardeş okul projesi kapsamında her yıl Türkiye’nin değişik yerlerinden okulları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve okul olarak uzun zamandır bu projeyi devam ettirdiklerini anlattı.

Özkalp, “Aynı adı taşıyan kardeş okulların bu şekilde buluşmalarının sağlanması hem eğitimcileri hem öğrencileri olumlu yönde motive ediyor” dedi.

İDRİS 

Kabulde son olarak söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, 2 kardeş okul öğrenci ve eğitimcilerini bir arada görmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İdris, şöyle devam etti:
“Geçmişte ben de evimde ülkemize gelen konuk heyetlerin çocuklarını misafir etmiş, aynı şekilde kendi oğlumu da bir başka ülkedeki ailenin yanına göndermiştim. Bu değişim süreçleri bize başka kültürleri de yakından tanıma şansı veriyor. Bu yıl 23 Nisan için ülkemize gelen çocukların, ailelerin değil de otelde kaldıklarını duyunca açıkçası üzüldüm. Keşke ailelerimizle birlikte olsalardı. Bu uygulamanın yaygınlaşması adına öğrenci değişim programlarına öncelik vereceğiz.”

Asım İdris ayrıca, Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocukların daha iyi şartlarda yetişmesi, yetişirken de başka ülkelerin kültürlerini öğrenmeleri adına değişim programlarına katılmalarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

(HUR/FEZ) FOTOĞRAFLI


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