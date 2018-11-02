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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Saytev Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Saydam ile Şht. Ertuğrul İlkokulu Okul Müdürü Hasan Eren imza koydu. 

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Saytev Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Saydam ile Şht. Ertuğrul İlkokulu Okul Müdürü Hasan Eren imza koydu. 

02 Kasım 2018 Cuma 10:02
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Saytev Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Saydam ile Şht. Ertuğrul İlkokulu Okul Müdürü Hasan Eren imza koydu. 
Protokol çerçevesinde, Şehit Ertuğrul İlkokulu’na ait kapalı spor salonu, okul saatleri dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılması amacıyla 3 yıllığına vakfa tahsis edildi.
Vakıf, protokol süresince okul yönetimi ile birlikte belirlenecek saatlerde okul öğrencilerine yönelik ücretsiz masa tenisi eğitimi verecek, masa tenisi eğitimleri için gerekli olan masa raket ve diğer ekipmanların teminini sağlayarak muhafaza edecek. Eğitimi verecek antrenörlerin ödemeleri de vakıf tarafından karşılanacak. 
SAYTEV ayrıca okul idaresiyle birlikte karar verilecek diğer spor faaliyetlerine de sponsorluk yapabilecek, okul yönetimi ile sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğine gidebilecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, imza töreninde yaptığı konuşmada işbirliğinin hayırlı olmasını diledi. 
Okulların, sadece okul saatleri içeresinde kullanılmaması gerektiğini belirten Özyiğit, “Okullarımız,  okul saatleri dışında da kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği eğitim yuvaları olmalı” dedi.
Bakan Özyiğit, bu tür işbirlikleri ve protokollerin diğer bölgelere yayılması amacında olduklarını da vurguladı.
(HÖ) FOTOĞRAFLI
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