Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç’u Kabul Etti



Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı görevine atanan Necmi Karakoç’u kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sivil Savunma Teşkilatı’nın amacı ve faaliyetleri doğrultusunda ülkede önemli bir yere sahip olduğunu ve önemli görevler üstlendiğini belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı ile bakanlığın sürdürdüğü işbirliğine dikkat çekti, bu işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özyiğit, “Ülkemiz eğitimine ve kültürüne katkı koyacak kurumlarla işbirliklerimiz devam edecek” diyerek, Karakoç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni görevine başlamasının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Karakoç ise kendisini kabul eden Özyiğit’e teşekkür ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliklerini devam ettirme arzusunda olduklarını söyledi.

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